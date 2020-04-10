В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 227 человек

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 227, вылечились 52 человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны.

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а так же ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 мск до 5.00 мск). Запреты введены на передвижение общественного транспорта, в том числе метро, в легковом автомобиле ограничено число пассажиров до трех, людям старше 70 лет нельзя выходить из дома если они не идут в ближайший продуктовый магазин или аптеку. В крупных городах страны установлены военные блокпосты.

Среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал, сотрудники Нацбанка Грузии и врач скорой помощи. От вируса погибли три пожилые женщины, по словам врачей у них наблюдалось несколько сопутствующих хронических заболеваний. Минздрав Грузии сообщает, что правительство ожидает пика вспышки коронавируса со второй половины апреля.