Число подтвержденных в Армении случаев достигло 937, выздоровели еще 11 человек

В Армении зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения. По положению на 11:00 10-го апреля в Армении зарегистрировано 937 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 11 летальных исходов. 5 144 тестов дали отрицательный результат.

По состоянию на 11:00 часов 10 апреля в Армении число выздоровевших от коронавирусной болезни пациентов увеличилось на 11, в общем счете уже вылечились 149 человек. На данный момент фактическое лечение получают 777 пациентов.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. В стране действует режим строгих ограничений.