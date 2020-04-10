COVID-19 : число зараженных в мире достигло 1 млн 605 277 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 605 277. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 95 000. Число выздоровевших более 356 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 468 895 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 16 697 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 153 222. Число смертности в Испании составляет 15 447 человек. Показатель смертности обеих стран почти одинаков.

В Италии число инфицированных - 143 626 человек, число летальных исходов - 18 279. В Германии - 118 235 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 2 607. Во Франции - 117 749 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 12 210.

В Китае - 81 907 и всего 42 новых случая. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 336 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 66 220 человек. Общее число летальных исходов составляет 4 110 человек. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 65 077, в Турции - 42 382, в Швейцарии - 24 051, в Бельгии - 24 983.

В Грузии зарегистрировано 218 случаев заражения коронавирусом, в России - 10 131, число летальных исходов - 76.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 2 960 человек, здесь зарегистрировано 12 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 2 376 человек, смертность - 6 случаев. В сравнении с другими арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 118 человек. Однако число инфицированных низкое – 1 699. Число инфицированных в Ираке - 1 232, смертность - 69. В Кувейте зарегистрирован 1 летальный случай, 910 случаев заражения. Первый случай зарегистрирован в Йемене. Заболевший прибыл из ОАЭ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию больше 210.