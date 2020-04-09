В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом. РИА Новости

Гражданка Таиланда повторно заразилась коронавирусной инфекцией через неделю после выздоровления. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум.

Вернувшись из-за границы в начале марта, 38-летняя женщина заболела и 12 марта обратилась к врачу в Бангкоке. Тест на коронавирус дал положительный результат. Пациентка провела в одной из столичных больниц чуть более двух недель, выздоровела, ее выписали после тройного отрицательного анализа на COVID-19.

Вернувшись в родную провинцию Чайяпхум в конце месяца, женщина 4 апреля снова обратилась к врачу с симптомами простудного заболевания. Тройной тест на коронавирус оказался положительным, ее госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц провинции, где сейчас проводится повторное лечение.

Коронавирус практически не затронул Чайяпхум. В провинции зарегистрировали всего четыре случая заражения, включая женщину, заболевшую дважды.

По последним данным, в Таиланде с начала эпидемии коронавирусной инфекции зарегистрировали 2423 случая заражения, 940 человек полностью выздоровели, 32 пациента умерли.