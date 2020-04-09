“Московский комсомолец” распространяет ложные слухи о биологических лабораториях Армении

Российская газета “Московский комсомолец” накануне обратилась к биологическим лабораториям Армении, введя в оборот ряд многократно опровергнутых дезинформаций.

СМИ задается риторическим вопросом: “Почему военные вирусологи США проводят свои исследования в Армении?”. Затем она сама отвечает на этот вопрос, что в этих лабораториях проводятся такие испытания, которые являются противозаконными в Соединенных Штатах и “безопаснее” их проводить в Армении. Чтобы собственное предположение сделать еще более ужасающим, автор отмечает, что “опасные вирусы в один прекрасный день могут выйти из лабораторий и заразить армянский народ”.

Как передает «Арменпресс», Центр проверки информации представляет факты о действующих в Армении лабораториях, которые упорно проигнорированы автором материала.

Лаборатории не американские

Важно отметить, что эти лаборатории принадлежат исключительно Республике Армения, они находятся под ведомством Министерства здравоохранения Республики Армения, являются филиалом Государственной некоммерческой организации “Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний” и называются “Референс лабораторным центром”. Какое-либо другое государство или государственная структура не имеют никакого влияния ни на его деятельность, ни на управление.

В лабораториях нет ни американских военных, ни врачей-специалистов из США

В биологических лабораториях Армении работают исключительно армянские специалисты. В работу лабораторий не вовлечены военные вирусологи или обычные врачи из США. Ни одного представителя США в лабораториях нет.

Примечательно, что эта фальсификация периодически опровергалась на разных уровнях, однако некоторые круги, умышленно игнорируя это, продолжают делать утверждения, основанные лишь на предположениях.

Лаборатории получили содействие и со стороны Российской Федерации

“Референс лабораторный центр” получил содействие и от правительства РФ. Армения по соглашению об оказании финансово-технической помощи в рамках ЕАЭС получила от Российской Федерации 14 различных видов оборудования, мебели и даже двух оборудованных мобильных лабораторий.

Российские специалисты посещали лаборатории

Премьер-министр Никол Пашинян несколько раз говорил об этом, отмечая, что лаборатории являются собственностью Армении и не имеют никакого военного предназначения. Более того, по указанию премьер-министра российские специалисты получили возможность посетить лаборатории и убедиться в этом.

29 октября 2019 года в интервью Российской газете “Коммерсантъ” Пашинян сказал: “В прошлом году по моему личному поручению российским специалистам было разрешено посещать эти объекты, чтобы убедиться, что они не содержат какой-либо угрозы для России. Они вообще не имеют военного предназначения. Это биологические лаборатории, используемые лишь в медицинских целях. Думаю, наши российские коллеги убедились в этом”.

Центр проверки информации также добавляет, что в лабораториях не проводятся никакие сложные испытания, которые могут представлять общественную опасность, учреждения имеют безопасность 2-ой степени, а доступ посторонних лиц может осуществляться исключительно со специальным разрешением.