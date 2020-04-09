“Московский комсомолец” распространяет ложные слухи о биологических лабораториях Армении
Российская газета “Московский комсомолец” накануне обратилась к биологическим лабораториям Армении, введя в оборот ряд многократно опровергнутых дезинформаций.
СМИ задается риторическим вопросом: “Почему военные вирусологи США проводят свои исследования в Армении?”. Затем она сама отвечает на этот вопрос, что в этих лабораториях проводятся такие испытания, которые являются противозаконными в Соединенных Штатах и “безопаснее” их проводить в Армении. Чтобы собственное предположение сделать еще более ужасающим, автор отмечает, что “опасные вирусы в один прекрасный день могут выйти из лабораторий и заразить армянский народ”.
Как передает «Арменпресс», Центр проверки информации представляет факты о действующих в Армении лабораториях, которые упорно проигнорированы автором материала.
- Лаборатории не американские
Важно отметить, что эти лаборатории принадлежат исключительно Республике Армения, они находятся под ведомством Министерства здравоохранения Республики Армения, являются филиалом Государственной некоммерческой организации “Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний” и называются “Референс лабораторным центром”. Какое-либо другое государство или государственная структура не имеют никакого влияния ни на его деятельность, ни на управление.
- В лабораториях нет ни американских военных, ни врачей-специалистов из США
В биологических лабораториях Армении работают исключительно армянские специалисты. В работу лабораторий не вовлечены военные вирусологи или обычные врачи из США. Ни одного представителя США в лабораториях нет.
Примечательно, что эта фальсификация периодически опровергалась на разных уровнях, однако некоторые круги, умышленно игнорируя это, продолжают делать утверждения, основанные лишь на предположениях.
- Лаборатории получили содействие и со стороны Российской Федерации
“Референс лабораторный центр” получил содействие и от правительства РФ. Армения по соглашению об оказании финансово-технической помощи в рамках ЕАЭС получила от Российской Федерации 14 различных видов оборудования, мебели и даже двух оборудованных мобильных лабораторий.
- Российские специалисты посещали лаборатории
Премьер-министр Никол Пашинян несколько раз говорил об этом, отмечая, что лаборатории являются собственностью Армении и не имеют никакого военного предназначения. Более того, по указанию премьер-министра российские специалисты получили возможность посетить лаборатории и убедиться в этом.
29 октября 2019 года в интервью Российской газете “Коммерсантъ” Пашинян сказал: “В прошлом году по моему личному поручению российским специалистам было разрешено посещать эти объекты, чтобы убедиться, что они не содержат какой-либо угрозы для России. Они вообще не имеют военного предназначения. Это биологические лаборатории, используемые лишь в медицинских целях. Думаю, наши российские коллеги убедились в этом”.
Центр проверки информации также добавляет, что в лабораториях не проводятся никакие сложные испытания, которые могут представлять общественную опасность, учреждения имеют безопасность 2-ой степени, а доступ посторонних лиц может осуществляться исключительно со специальным разрешением.
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