Будут отремонтированы дороги государственного значения

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство утвердило десятое мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса, целью которого является поддержка посредством единовременного гранта отдельных хозяйствующих субъектов, являющихся субъектами микропредприятий. В частности, единовременная помощь выделяется бенефициарам мероприятия в размере 10% выручки от реализации за поставленные товары, услуги или проведенные работы за первый квартал 2020 года, но не более двукратного размера минимальной зарплаты.

Коснувшись решения, Никол Пашинян отметил: “Эти наши антикризисные меры носят оперативный, текущий характер, но в наших решениях есть одна особенность. Мы делаем все возможное, чтобы эти решения имели стратегический компонент, который связан с политикой, которую мы проводили до этого, и нашими политическими представлениями на будущее”.

Исполнительный орган одобрил законодательную инициативу правительства о законопроекте Республики Армения “О ратификации протокола О внесении изменений в подписанный 10 октября 2014 года Договор о присоединении Республики Армения к «Договору о Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 года”. Согласно документу, планируется на один год отложить запланированное с 1 января 2020 года повышение таможенных пошлин, за исключением средств наземного транспорта из товарной номенклатуры группы 87.

В целях обеспечения ремонта дорог государственного значения правительство приняло соответствующее решение. В целом протяженность реконструируемых автомобильных дорог, предусмотренных решением, составляет 33,7 км, из них автомобильные дороги межгосударственного значения - 10,0 км, автомобильные дороги республиканского значения - 17,7 км, автомобильные дороги регионального значения - 6 км. В соответствии с решением, предлагается выделить министерству территориального управления и инфраструктур 4,1 млрд драмов.

Никол Пашинян отметил, что независимо от коронавируса представленные в прошлом году проекты по ремонту 500 км дорог в этом году полностью остаются в силе. “Это очень важно. Мы также должны обсудить, что мы должны сделать с точки зрения капитальных затрат, потому что в контексте преодоления кризиса капитальные затраты должны помочь нам сохранить существующие рабочие места и создать новые. Капитальные затраты - это направление, которое должно потянуть за собой другие отрасли экономики. И мы сосредоточены на полную реализацию капитальных затрат. Расходы, которые, по нашему мнению, мы не можем сделать в этом году, перераспределяем в бюджете, чтобы у нас была возможность привлечь новые средства в открывшиеся области и расширить масштаб наших запланированных или возможных капитальных затрат. Мы начали наши обсуждения по этой теме и продолжим это до тех пор, пока не убедимся в том, что решили этот вопрос наилучшим образом”, - отметил премьер-министр, выразив надежду, что все пойдет по плану.

Правительство приняло еще одно решение, направленное на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют финансовые требования к компании “Corsan-Corviam Construccion” в рамках договора N T1-T2-CW-01, подписанного между министерством транспорта и связи Республики Армения и компанией “Corsan-Corviam Construccion” в рамках Программы 2 Инвестиционной программы дорожного коридора “Север-Юг”. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет предоставлен бюджетный кредит.

Коснувшись решения, премьер-министр отметил: “По сути, это тоже антикризисное решение, которое, конечно же, возникло задолго до появления коронавируса. Хочу также напомнить, что по этому эпизоду возбуждено уголовное дело, предварительное следствие которого еще не закончилось. Это одно из крупнейших уголовных дел, возбужденных за этот период. Мы надеемся, что предварительное следствие принесет конкретные результаты, а ущерб, нанесенный государству и обществу, будет полностью возмещен”.