13 апреля Национальное собрание Армении созовет внеочередное заседание

По предложению правительства 13 апреля, в 11:00 часов, созывается внеочередное заседание Национального собрания Армении. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства 9 апреля.

На заседании будут обсуждены проект закона О внесении изменения в Закон Республики Армения “О лекарствах” (первое чтение) (второе чтение) и пакет проектов законов О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О медицинской помощи и обслуживании населения” и О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О лицензировании” (первое чтение) (второе чтение). Обсуждение вопросов повестки дня внеочередного заседания во втором чтении будет организовано в течение 24 часов после их принятия в первом чтении. Для представления письменных предложений по проектам и заключения головной комиссии будет установлено по три часа.