После обострения ситуации валютный рынок находится в спокойном состоянии, вклады растут

После нескольких дней напряженности валютный рынок и вообще банковская система пришли в очень спокойное состояние. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“В последние дни наблюдается определенная тенденция роста банковских вкладов, причем уже есть видимые случаи, когда долларовые вклады граждан конвертируются в драмовые.

Это означает, что в отношении антикризисной политики правительства есть доверие”, - сказал премьер.