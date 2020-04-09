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После обострения ситуации валютный рынок находится в спокойном состоянии, вклады растут

После обострения ситуации валютный рынок находится в спокойном состоянии, вклады растут

После нескольких дней напряженности валютный рынок и вообще банковская система пришли в очень спокойное состояние. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“В последние дни наблюдается определенная тенденция роста банковских вкладов, причем уже есть видимые случаи, когда долларовые вклады граждан конвертируются в драмовые.

Это означает, что в отношении антикризисной политики правительства есть доверие”, - сказал премьер.


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БелТА


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