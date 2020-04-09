Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армения увеличила объемы экспорта коньяка

Развитие производства коньяка из винодельческой продукции очень важно для нашей страны, исходя из составляющих его цепочки (не будем забывать и о первичных звеньях в сфере сельского хозяйства). Поэтому Государственная комиссия по защите экономической конкуренции детально изучила этот рынок - сколько коньяка ежегодно производится, сколько реализуется, сколько импортируется и экспортируется.

В 2018 году 35 компаний экспортировали около 11 млн литров коньяка. А в период с 1 января 2019 года по 31 октября 2019 года 38 компаний экспортировали около 12 млн литров коньяка. В 2018 году 88% коньяка из Армении было экспортировано в Россию, 7% - в Украину, 3% - в Беларусь. За первые десять месяцев 2019 года 89% коньяка было экспортировано в Россию, а доля Украины и Белоруссии в экспорте коньяка составляет 5% и 4% соответственно. Сравнивая объемы экспорта коньяка за первые десять месяцев 2018 и 2019 гг., в качестве положительного изменения можем констатировать то, что за первые десять месяцев 2019 г. объемы экспорта коньяка по сравнению с тем же периодом 2018 г. выросли на 37%. В 2019 году, за первые 10 месяцев, значительно увеличились объемы экспорта коньяка, превысив показатель 2018 года. В 2019 году увеличилось и число компаний, экспортирующих коньяк, с 33 до 38.

Помимо коньяка Армения экспортирует также и коньячный спирт”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.