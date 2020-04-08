Состоялся телефонный разговор между главами МИД Армении и Ирана

По инициативе иранской стороны министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 8 апреля провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Собеседники обменялись мнениями об усилиях по борьбе с новым типом коронавируса. От имени правительства Ирана Министр Зариф выразил соболезнования своему коллеге в связи со случаями летальных исходов, зафиксированных в Армении от коронавируса, и пожелал стойкости армянскому народу.

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян представил усилия, предпринимаемые Правительством Армении по противодействию распространению инфекции и высоко оценил поддержку, выраженную Ираном. Был затронуты вопросы всеобщей борьбы с коронавирусом и армяно-иранского сотрудничества в сложившейся ситуации.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.