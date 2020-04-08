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Главы МИД Армении и РФ подчеркнули важность взаимопомощи в борьбе с коронавирусом

Главы МИД Армении и РФ подчеркнули важность взаимопомощи в борьбе с коронавирусом

По инициативе армянской стороны министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 8 апреля провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел коснулись шагов, предпринятых для предотвращения распространения коронавируса нового типа, подчеркнув необходимость сотрудничества, взаимопомощи и обмена информацией.

Министры иностранных дел Мнацаканян и Лавров затронули ряд вопросов армяно-российской повестки, сотрудничества в рамках международных и региональных структур.

Стороны также обсудили последние развития в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта


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БелТА


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