Уровень озера Севан за последнюю неделю повысился на 1 сантиметр

В период с 1 по 8 апреля уровень озера Севан повысился на 1 сантиметр.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, если по положению на 1 апреля уровень воды в озере Севан находился на отметке 1900 метров 46 сантиметров над уровнем моря, то по положению на 8 апреля эта цифра уже выше на 1 сантиметр. 8 апреля прошлого года уровень воды в озере Севан также находился на отметке 1900 метров 46 сантиметров, что на 1 сантиметр ниже, чем в этом году. Согласно тому же источнику, в течение этого года по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан уже доставлено 36 млн 296 000 кубометров воды. В течение первой недели апреля в реках, впадающих в Севан, наблюдалось повышение уровня воды.

По мнению начальника управления сельского хозяйства и охраны природы Гегаркуникской областной администрации Амбарцума Амбарцумяна, осадки в последние дни были очень важны как с точки зрения сельского хозяйства, так и с точки зрения увеличения водных ресурсов Севана.

Хосров Хлгатян