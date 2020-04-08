На стипендии будет выделено 30 тысяч евро: “Амунди-АКБА Ассет Менеджмент”

“Амунди-АКБА Асет менеджмент” окажет содействие студентам Французского университета в Армении. Средства, выделенные компанией общей суммой в 30 тысяч евро, будут направлены на выплаты за 2019 - 2020 учебный год. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил АКБА-Кредит Агриколь Банк.

“Во всем мире и в Армении в эти дни сложилась сложная ситуация, от которой не остались в стороне и многие студенты. Для нас качественное образование – большая ценность, и мы по мере своих возможностей всегда будем содействовать студентам в вопросе получения образования.

С французским университетом в Армении еще весной 2019 г. мы подписали Меморандум о сотрудничестве, согласно которому “Амунди-АКБА Ассет Менеджмент” в течение 3 лет должен был инвестировать 40 тысяч евро от прибыли компании в различные образовательные проекты университета. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы перенаправили наше содействие, начав эту программу содействия студентам. Надеемся, что сложившаяся ситуация скоро останется в прошлом”, - говорится в сообщении.

Компанию “Амунди-АКБА Ассет Менеджмент” основали АКБА-Кредит Агриколь Банком и французская компания “Амунди”, управляющая ведущими активами Европы. Компания “Амунди-АКБА Асет менеджмент” - одна из двух управляющих накопительных пенсионных фондов Армении.