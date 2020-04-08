Акоп Чагарян освобожден с должности советника премьер-министра
13:03, 8 Апрель, 2020
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Акоп Чагарян освобожден с должности советника премьер-министра. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительств Армении e-gov.am.
“Руководствуясь ч. 10 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, освободить Акопа Чагаряна от должности советника премьер-министра”, - говорится в решении.
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