COVID-19: число заразившихся в США превысило 400 тысяч человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 431 973. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 82 000. Число выздоровевших более 302 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 400 540 подтвержденных случаев. Число погибших - 12 000 человек. В Испании зараженных больше чем в Италии – 141 942 подтвержденных случаев. Общее число смертности в Испании составляет 14 045 человек.

В Италии число инфицированных - 135 586 человек, число смертности - 17 127. В Германии - 109 069 подтвержденных случаев, число смертности - 2 016. Во Франции – 107 663 подтвержденных случаев, число смертности - 10 328.

В Китае - 81 802 и всего 62 новых случая. В последнее время здесь не регистрируются новые случаи заражения внутри страны. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 331 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 62 589 человек. Общее число погибших составляет 3 872 человек. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 55 242, в Турции - 34 109, в Швейцарии - 22 253.

В Грузии зарегистрировано 196 случая заражения коронавирусом, в России - 7 497, число смертности - 58.

Число заразившихся в ОАЭ превысило 2 359 человек, здесь зарегистрировано 12 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 2 057 человека, смертность - 6 случаев. В сравнении с арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь погибли 94 человек. Однако число инфицированных низкое - 1450. Число инфицированных в Ираке чуть больше 1 122, смертность - 65. Низкая смертность и в Бахрейне – 5 случаев. Общее количество подтвержденных случаев заражения - 811. В Кувейте зарегистрирован 1 случай смертности, 743 случаев заражения. Из арабских стран наименьшее количество инфицированных в Сирии – 19 случаев, 2 смерти. Также и в Ливии - 20 случаев, 1 смерть.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию, достигло 204.