Перевал Варденяц закрыт для грузовых машин с прицепом
Министерство ЧС Республики Армения сообщает, по положению на 08:20 8 апреля в Армении все автодороги в основном проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.
Перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом.
Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима
О Ларсе
Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.
Также сообщаем, что решение о запрете въезда иностранцев на территорию Грузии остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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