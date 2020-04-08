Время в Ереване: 11:07:36,   8 Апрель

Перевал Варденяц закрыт для грузовых машин с прицепом

Перевал Варденяц закрыт для грузовых машин с прицепом

Министерство ЧС Республики Армения сообщает, по положению на 08:20 8 апреля в Армении все автодороги в основном проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

Перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Также сообщаем, что решение о запрете въезда иностранцев на территорию Грузии остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации