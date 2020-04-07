Сила материнства и энергия красоты помогут преодолеть нынешний кризис: послание премьер-министра

Премьер-министр Никола Пашинян направил поздравительное послание по случаю Праздника материнства и красоты. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Дорогие женщины - мамы, сестры, дочери,

Гордые гражданки Республики Армения,

Сердечно поздравляю вас с Днем материнства и красоты. Этот прекрасный праздник мы встречаем в период трудностей, тревог и неопределенностей.

Сегодня многие матери, дочери, жены и сестры несут на своих плечах бремя экономических, психологических и бытовых трудностей, возникших из-за кризиса, и сталкиваются с неожиданными вызовами.

Во многих случаях кризис усугубил уже существовавшие проблемы и трудности, ставя многих матерей, дочерей, жен и сестер в особенно уязвимое положение, и в эти дни правительство ежедневно и усердно работает над преодолением возникших из-за кризиса проблем.

Однако особенно в этих условиях я считаю необходимым подчеркнуть, что материнство и красота - это не только достойные похвалы и восхищения явления для нас.

Мы верим, что сила материнства и энергия красоты помогут преодолеть нынешний кризис. Материнство и красота также являются чертами лидерства, и сегодня мы прославляем творческую силу материнства и красоты, энергию для объединения, способность двигаться вперед.

Сегодня многие медработницы - матери, дочери, жены и сестры, борются с коронавирусом.

Многие матери, дочери, жены и сестры продолжают свою учительскую миссию в условиях дистанционного образования.

Многие матери, дочери, жены и сестры своим ежедневным трудом обеспечивают жизнедеятельность нашего государства, экономической и общественной жизни.

Материнство и красота - символы победы. И я уверен, что совпавший с трудными днями этот праздник символизирует наши будущие победы.

Уважаемые матери, дочери, жены, сестры,

Гордые гражданки Республики Армения,

Любим вас, гордимся вами и преклоняемся перед вами”.