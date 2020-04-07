Азиатские индексы - 07-04-20

ТОКИО, 7 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.01% и составил 18950.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.96% и составил 1403.21 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.05% и составил 2820.76 пункта, а HANG SENG вырос на 2.12% и составил 24253.29 пункта.