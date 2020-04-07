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В Грузии резко сократилось число нарушений режима ЧП. REGNUM

В Грузии резко сократилось число нарушений режима ЧП. REGNUM

В Грузии за последние сутки за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП) оштрафовано 167 человек. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

По данным ведомства, среди нарушителей 112 человек были оштрафованы за несоблюдение комендантского часа, 28 — за собрания более трех человек в одном месте и 27 — за нарушения при перевозке пассажиров в автотранспорте.

Стоит отметить, что в течение предыдущих суток, по данным грузинской полиции, штрафы выписали 286 жителям Грузии.

В Грузии режим ЧП был введен 21 марта на месяц для защиты населения от распространения коронавируса. 31 марта ограничения ужесточили. Жителей за нарушение режима штрафуют на 3000 лари (около $900).


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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