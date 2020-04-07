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Эпидемия COVID-19 только Италии обойдется в более, чем 700 млрд евро.Euronews

Эпидемия COVID-19 только Италии обойдется в более, чем 700 млрд евро.Euronews
В Италии, где зарегистрированы свыше 132 с половиной тысяч случае заражения, ношение маски, если и когда выходишь из дома, стало обязательным в, частности, в области Ломбардия, позднее эту меру распространили и на другие регионы .
В Тоскане ношение маски стало обязательным с начала этой недели.

Мотор экономики был выключен несколько недель назад, чтобы избежать большего распространения эпидемии, но рано или поздно его придется вновь завести.

Власти предполагают, что на восстановление потребуется в общей сложности свыше 700 миллиардов евро.

О новых мерах и новых суммах, которые они сопровождают - сейчас это €400 млрд, которые нужно прибавить к €340 млрд, которые были обещаны еще в прошлом месяце, до введения масштабного карантина - объявил глава кабинета министров Аппеннин Джузеппе Конте- Когда требуется защищать страну и ее интересы, мы за ценой не постоим, и хотя я, как вы знаете, обычно осторожен в прогнозах, я убежден, что История в итоге признает правоту принятых нами решений.

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