В Арцахе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Республике Арцах зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице Информационного штаба Арцаха в Facebook.

“Из Министерства здравоохранения Республики Арцах сообщают, что накануне были получены результаты тестирования двух проб, отправленных в Армению по подозрению в коронавирусе, один из которых оказался положительным, другой - отрицательным. О подтвержденном случае считаем необходимым сообщить, что 2 апреля гражданин на машине скорой помощи был доставлен в Кашатагское медобъединение и изолирован. Он вернулся в Арцах из населенного пункта Армении, считающегося очагом инфекции. Второй протестированной была его соседка, которая 4 апреля была переведена в другое медобъединение с симптомами бронхита”, - сообщает Информационный штаб Арцаха.

“Учитывая то обстоятельство, что гражданин после возвращения из Армении в Арцах находился в селе Мирик Кашатагского района, все 17 граждан, контактировавших с ним, из соображений безопасности, заранее самоизолировались и на данный момент не имеют каких-либо симптомов.

Специалисты ГНКО “Арцахский Центр эпидемиологии и гигиены”, уточнив круг возможных контактов с ним, несколько дней назад провели в домах самоизолированных граждан необходимые дезинфекционные работы. Отметим, что этот населенный пункт находится в 39 км от райцентра, в 89 км от столицы. Вышеуказанное селение, после изоляции гражданина, находилось под контролем”, - говорится в сообщении.