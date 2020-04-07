Католикос Всех Армян поздравил женщин и девушек с праздником Благовещения

Католикос Всех Армян Гарегин II 7 апреля в связи с праздником Благовещения и днем материнства и красоты направил поздравительное послание всем женщинам и девушкам.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Первопрестола.

“Из Первопрестольного Святого Эчмиадзина шлем наше патриаршее благословение и добрые пожелания женам и девушкам по случаю праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и Дня материнства и красоты.

Праздник Благовещения - радостная весть о рождении Спасителя мира Святой Марии, которая своим верующим духом и добродетельным поведением является для человечества непрестанным примером глубокого послушания и величайшей любви к Богу. Любовь к Богу Святой Девы, ее яркий материнский облик стали источником постоянного вдохновения для христианских женщин, благочестивых армянок, которые своей героической миссией являются семейной столпом, воспитывают детей как достойных членов нации и Церкви, своими различными обязательствами вносят добрый и честный вклад в прогресс жизни общества и государства.

Дорогие матери и дочери, в нынешних трудных и сложных условиях, когда мир противостоит испытанию пандемией, проявляйте больше внимания и заботы к членам Ваших семей, чтобы преодолеть эту сложную ситуацию. С молитвой нашей Святой Церкви во имя благополучия, безопасности и мира человечества и нашего народа соедините и свою сердечную молитву, которая благодаря Вашей твердой вере и любви и упованию на Бога будет услышана Всевышним, дабы излить на мир свои спасительные дары, чуткую силу и милость. В этот благодатный день в глубине сердца мы молим о милосердном ходатайстве Пресвятой Богородицы всему нашему народу и Вам и Вашим семьям, чтобы под благословением Господа Вы жили в мире, были здоровы и счастливы, и продолжали бы всю любовь и теплоту своей души привносить в жизнь нашей страны и свет в нашу духовную и национальную жизнь.

Да пребудет с каждой из Вас благодать и любовь Господа нашего Иисуса Христа. Аминь”, - говорится в послании Католикоса.