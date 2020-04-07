Министерство НОКС  около 600 компьютеров и смартфонов предоставит ученикам из необеспеченных семей

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении для обеспечения доступности дистанционного обучения учащимся из социально необеспеченных семей собрало около 600 единиц техники.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала замминистра МСФО Жанна Андреасян.

“Мы собираем технику в ереванской школе № 114 им. Хачика Даштенца. Уже собрали 600 единиц техники - компьютеры, смартфоны, планшеты, причем большинство из них совершенно новые. С техникой предоставляются и интернет-карты. Все это мы предоставили областным школам, и они на время передадут их ученикам из необеспеченных семей. Пожертвования делались как организациями, так и частными лицами”, - отметила Андреасян.

Центр креативных технологий “Тумо” 1 апреля передал в пункт сбора техники Министерства образования, науки, культуры и спорта 50 компьютеров, которые были отправлены в Тавушскую область. Национальное собрание предоставило 85 компьютеров.

После объявления чрезвычайного положения в Армении временно закрыты все учебные заведения, вследствие чего система перешла на дистанционное обучение.