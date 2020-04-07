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В состоянии здоровья Бориса Джонсона изменений нет: он находится в отделении интенсивной терапии

В состоянии здоровья Бориса Джонсона изменений нет: он находится в отделении интенсивной терапии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившийся коронавирусной инфекцией, из-за ухудшения состояния здоровья был переведен в отделение интенсивной терапии. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на BBC, об этом сообщило британское правительство.

Источники агентства “Рейтер” сообщают, что в настоящее время в состоянии здоровья премьер-министра нет изменений.

27 марта ответ на тест коронавируса премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона дал положительный результат, и он самоизолировался. 5 апреля британский премьер был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне.


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