В рамках государственного содействия уже распределено более 2 млрд драмов

В рамках принятых правительством 9 проектов содействия, по состоянию на 6 апреля уже распределено 2 млрд 353 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“В рамках принятых правительством 9 мероприятий, по состоянию на вчерашний день для оказания экономического и социального содействия юридическим и физическим лицам было распределено 2 млрд 353 млн драмов”, - написал Пашинян.

Правительство в условиях чрезвычайного положения инициировало и приняло 9 программ по нейтрализации экономических последствий пандемии коронавируса. Эти меры предусматривают оказание содействия как бизнесу, так и лицам, которые могут встать перед социальными проблемами. 5 из 9 программ содействия, разработанных правительством, имеют социальную направленность. Одной из них будет оказана помощь семьям, имеющим детей до 18 лет, при условии наличия ряда обстоятельств. Например, если родители ребенка по состоянию на 12 марта 2020 года не имели зарегистрированной работы и в период с 12 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г. не были приняты на временную или постоянную работу.