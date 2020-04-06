Премьер-министр решительно настроен в доведении реформ судебной системы до конца

После внесения изменений в Судебный кодекс начнется важный этап реформирования судебной системы. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 6 апреля сказал об этом во время прямой трансляции на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос одного из граждан, какой закон может быть принят или какие ограничения могут быть наложены, чтобы судебные процессы больше не затягивались и имели свои логические и юридические выводы.

Никол Пашинян напомнил, что соответствующие изменения в Судебный кодекс уже приняты Национальным Собранием, и после подписания закона президентом Республики начнется процесс реформирования судебной системы.

«Мы вступим в очень важный этап, когда будут проводиться проверки добропорядочности судей, и в целом антикоррупционная политика судебной системы будет более жесткой», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, даже до кризиса во всех международных отчетах, в которых на мировом уровне подчеркивался очень высокий уровень экономического роста Армении, отмечалось, что для обеспечения дальнейшего успешного экономического развития и роста сегодня необходимо провести эффективные судебные реформы.

«Мы полны решимости завершить реформы судебной системы, в том числе решить вопрос о Конституционном суде. Как вы знаете, в связи с этим был назначен конституционный референдум», - заключил Пашинян.