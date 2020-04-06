COVID-19. В мире более 1,2 млн подтвержденных случаев коронавируса: НОВЫЕ ДАННЫЕ 

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 288 тыс 853. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших больше 70 тыс. Число выздоровевших составляет 272 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 336 тыс 906 подтвержденных случаев. Число погибших – 9 600 человек. В Испании зараженных больше чем в Италии – 135 тыс 32 подтвержденных случаев. Общее число смертности в Испании составляет 13 тыс 55 человек. За день зарегистрировано 3 тыс 386 новых случаев.

В Италии число инфицированных - 128 тыс 948 человек, число смертности - 15 тыс 887. В Германии - 100 тыс 232 подтвержденных случаев, число смертности - 1 590.

Во Франции – 92 тыс 839 подтвержденных случаев, число смертности - 8 тыс 078. В Китае - 81 тыс 708 и всего 39 новых случаев. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 331 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 60 тыс 500 человек. За день зарегистрировано более 2 тыс новых случаев. Общее число погибших составляет 3 739 человек. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 47 тыс 806, в Турции -27 069, в Швейцарии - 21 652.

В Грузии зарегистрировано 188 случая заражения коронавирусом, в России - 6 343, число смертности – 47.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию, достигло 204.

Греция пока не намерена ослаблять меры борьбы с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Греции складывается лучше, чем во многих других европейских странах, однако правительство не намерено ослаблять меры и считает критически важным месяцем апрель, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.

"В эти дни мы вступаем в критическую фазу необъявленной войны, которую начала пандемия коронавируса во всем мире. Оборона нашей страны до сих пор оказалась сильной, не только потому, что мы действовали своевременно и решительно, но и потому, что есть мобилизация большинства греков. Еще раз благодарю их. Кроме того, тысячи добровольцев спешат поддержать систему здравоохранения, и в стране развивается "движение пожертвований. Если мы расслабимся, мы заплатим за это. И это принесет больше вреда, чем пользы", - заявил Петсас, добавив, что по этой причине меры по ограничению движения были продлены до 27 апреля.

Варшавская полиция взяла штурмом квартиру заражённой коронавирусом женщины

Полиция Варшавы оказала помощь службе Скорой помощи в доставке в больницу женщины с подозрением на заражение коронавирусом, которая забаррикадировалась в квартире, и не хотела открывать дверь санитарам. Об этом сообщил подкомиссар Рафал Ретманьяк из Комендатуры полиции города Варшавы.

«В воскресенье днём мы получили информацию из скорой помощи о необходимости помощи в доставке женщины, у которой существует вероятность заражения коронавирусом», — приводит слова полицейского «Польское радио».

Случай произошёл в воскресенье в одном из многоквартирных домов в столичном районе Воля. На место прибыли полицейские и пожарные. Они в принудительном порядке вскрыли дверь квартиры, и доставили женщину в одну из инфекционных больниц.

По словам подкомиссара, с 24 марта полиция Варшавы более 860 раз предпринимала действия в отношении нарушителей запрета собраний более двух человек.

«Наложено 646 штрафов. В остальных случаях направляются ходатайства о наказании в суд. За последние сутки — еще 16 сообщений, переданных районным санитарным инспекторам. Всего таких сообщений было передано уже 188. В этих случаях могут быть применены ещё более строгие административные наказания», — сообщил Рафал Ретманьяк.

Нью-Йорк: власти говорят о проблеске надежды на фоне почти 4200 умерших от коронавируса

Небольшое снижение количества новых смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк за последние сутки, возможно, дает небольшую надежду на то, что распространение болезни замедляется, заявил в воскресенье губернатор Эндрю Куомо, в то время как общее число жертв в штате выросло почти до 4200.

По словам Куомо, пока еще рано с уверенностью утверждать, что пандемия достигла пика.

«Нельзя делать выводы только на основании суточных изменений. Нужно наблюдать за ситуацией три-четыре дня, чтобы увидеть закономерность».

Позднее вечером власти города Нью-Йорка также сообщили о снижении числа смертей. По состоянию на 16:45, число умерших выросло на 218 по сравнению с предыдущим вечером, достигнув 2472. Для сравнения, в предыдущие сутки умерло 387 человек, а еще днем ранее – 305.

Куомо выразил осторожный оптимизм, хотя и призвал нью-йоркцев сохранять бдительность и продолжать соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию.

Губернатор заявил, что система здравоохранения перегружена, отметив, что Нью-Йорк испытывает «тотальный дефицит материалов». Более 122 тысяч человек дали положительный результат теста на коронавирус. В больницах остаются не менее 16 тысяч человек.

В Польше выступили за новые налоги в ЕС из-за ситуации с коронавирусом

Евросоюз должен ввести новые налоги для наполнения бюджета и борьбы с коронавирусом, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в нижней палате парламента страны (сейме) в понедельник.

"Мы должны вернуться к нашим прежним идеям" .. "цифровой налог, налог от финансовых операций, налог на выбросы CO2, налог для больших международных корпораций", - сказал Моравецкий.

По его словам, эти меры "дадут бюджету ЕС десятки миллиардов евро новых средств на борьбу с коронавирусом".

Власти Испании регистрируют уменьшение темпа роста эпидемии

В иберийском королевстве зарегистрированы свыше ста тридцати одной тысячи зараженных коронавирусной инфекцией, более двенадцати тысяч человек умерли от COVID-19.

Власти полагают, основываясь на медицинской статистике, что результаты карантина позволили снизить нагрузку на больничную реанимацию и уменьшить рост заболевших, в том числе и тяжелых пациентов. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Еще три недели назад у нас был ежедневный рост инфицированных 22%, неделю назад он уменьшилась на 10%, а сегодня эта цифра почти вдвое меньше и составляет 5%. Мы можем заключить, что эта фаза эпидемии постепенно замедляется.

У тигрицы из зоопарка в Бронксе диагностирован коронавирус

Первый в природе случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к дикому животному выявлен в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке. Речь идет о четырехлетней малайской тигрице Наде, сообщила администрация зоопарка в воскресенье, 5 апреля.

Сухой кашель, которым сопровождается вызываемое вирусом заболевание, появился у Нади и ее сестры Азул, а также у двух амурских тигров и трех африканских львов. Тесты на наличие возбудителя, который прошла тигрица, показали положительный результат.

Руководство предполагает, что животное заразилось от одного из смотрителей, у которого на тот момент отсутствовали симптомы заболевания. Звери по-прежнему активны, несмотря на снижение аппетита, подчеркнули в зоопарке.

На данный момент неизвестно, как заболевание будет развиваться. Администрация зоопарка ожидает полного выздоровления животных.

Случай с тигрицей - не первое подтверждение передачи нового вируса от человека к животному. Так, в марте в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина. В Гонконге аналогичный случай произошел с двумя собаками.

Премьер-министр Великобритании госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 апреля был госпитализирован для прохождения обследования, сообщает CNN.

“По совету лечащего врача премьер-министр для обследования был доставлен в больницу”, - говорится в официальном сообщении. Отмечается, что обследование проводится как “превентивный шаг” в связи с продолжающимися симптомами.

О заражении 55-летнего Бориса Джонсона было заявлено 27 марта, когда результат теста на коронавирус оказался положительным. Он сообщил в Twitter, что у него кашель и температура.

В распространенном 5 апреля официальном сообщении отмечается, что спустя 10 дней после тестирования на коронавирус у премьер-министра симптомы все еще продолжаются.