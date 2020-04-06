В Армении состояние 8 граждан с коронавирусом крайне тяжелое

Восемь из 833 человек, инфицированных коронавирусом в Армении, находятся в критическом состоянии. Как сообщает Арменпресс, министр здравоохранения Арсен Торосян сказал об этом в прямом эфире на своей страницы ев Facebook.

«У большинства наших пациентов даже нет высокой температуры, но у нас 146 граждан с пневмонией. Около 35 человек находятся в тяжелом состоянии, 8 пациентов в крайне тяжелом состоянии», - сказал Торосян.

Министр отметил, что в настоящее время 1500 граждан находятся в изоляции, а 5000 человек находятся в самоизоляции по специальным инструкциям.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 833, погибли 8 человек, выздоровели 62 человека. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.