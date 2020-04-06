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В Армении снизились темпы распространения коронавируса

В Армении снизились темпы распространения коронавируса

Снизилось темпы удвоения количества людей, зараженных коронавирусом в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Если мы посмотрим на ежедневный процентный рост, то в последние три дня процентный рост составил 4,6%, 6,8% и 1,3%. Скорость удвоения от 7 дней дошла до 8 дней. Наша задача - максимально снизить эти темпы, - сказал Торосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 833, погибли 8 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.


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БелТА


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