Полиция сопровождала 515 грузовых автомобилей, въехавших из Ирана в Армению

6 апреля 477 нарядов Полиции Армении сопровождали 515 грузовых транспортных средств, въехавших в Республику Армения из Исламской Республики Иран. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 6 апреля сказал замначальника полиции Айк Мгрян, представив все те службы Полиции Армении, которые осуществляют свою деятельность в рамках борьбы с коронавирусом.

“При сопровождении этих грузовых автомобилей были ограничены передвижения других транспортных средств, исключены контакты, представляющие для населения опасность. Кроме того, сотрудники дорожной полиции сопроводили и 69 других транспортных средств”, - отметил Мгрян.

В Армении по состоянию на 11:00 6 апреля число подтвержденных случаев достигло 833 человек, 62 выздоровели, 8 человек погибли.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

В стране действует режим строгих ограничений.