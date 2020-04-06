Число выздоровевших от коронавирусной болезни в Иране увеличилось на 2 225 человек

В Иране, по статистическим данным на 6 апреля, за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 2 274 человека.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране. По данным на 6 апреля общее число заразившихся составило 60 500 человек.

Число погибших увеличилось на 136, составив 3 739 человек.

Число выздоровевших увеличилось на 2 225 человек. С момента вспышки инфекции выздоровели 24 236 человек.