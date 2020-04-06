Время в Ереване: 11:07:36,   8 Апрель

Число выздоровевших от коронавирусной болезни в Иране увеличилось на 2 225 человек

Число выздоровевших от коронавирусной болезни в Иране увеличилось на 2 225 человек

В Иране, по статистическим данным на 6 апреля, за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 2 274 человека.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране. По данным на 6 апреля общее число заразившихся составило 60 500 человек.

Число погибших увеличилось на 136, составив 3 739 человек.

Число выздоровевших увеличилось на 2 225 человек. С момента вспышки инфекции выздоровели 24 236 человек.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации