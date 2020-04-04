Barcelona категорически не хочет завершать сезон раньше времени

Каталонская Barcelona против завершения сезона испанской Ла Лиги досрочно.

Как передает Арменпресс, об этом пишет Marca.

По данным газеты, каталонский клуб не хочет заканчивать сезон досрочно, даже если Barcelona будет объявлена чемпионом Испании. Руководство Barcelona считает, что отмена оставшейся части сезона поставит клубы перед большой финансовой проблемой.

Чемпионат Испании по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Лидером Ла Лиги сейчас является Barcelona, на втором месте «Реал». Разница между ретингами клубов составляет два очка.