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Все билеты на чартерный рейс Москва-Ереван распроданы

Все билеты на чартерный рейс Москва-Ереван распроданы

Из-за большого количества желающих вернуться в Армению из России билеты на рейс 6 апреля уже истекли. 

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство   Армении в России. 

«Просим всех сохранять спокойствие, ситуация полностью под контролем.

Наши сотрудники стараются отвечать на все звонки. В последние часы количество телефонных звонков превысило шесть тысяч. На наших граждан, возвращающихся в Армению, будет распространяться 14-дневный режим обязательного карантина. То есть они будут переведены из аэропорта в специальное место для карантина, которое определяется Комендантом и не подлежит публикации.

Мы продолжаем работать над получением разрешения на второй рейс в Армению», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings получила от правительства России одноразовое разрешение на организацию чартерного рейса Москва-Ереван (WZ4323) — 6 апреля в 15:40 по московскому времени. Рейс  позволит гражданам Армении, находящимся в России, вернуться в Армению.


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БелТА


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