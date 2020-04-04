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В большинстве районов Армении ожидаются осадки

В большинстве районов Армении ожидаются осадки

В большинстве регионов Армении 4, 6 апреля ожидаются дожди и грозы, 8 апреля осадки ожидаются в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе, в   горных районах – в виде снега.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  по чрезвычайным ситуациям РА, осадков 5 и 9 апреля не ожидается. 

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, в некоторых местах ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночь на 5 апреля поднимется на 5-7 градусов и понизится на 6-8 градусов на 7-8 апреля.  В Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе понизится на 10-12 градусов.

В   Ереван во второй половине дня 4 апреля,   6-7 апреля время от времени ожидаются дожди, во время грозы возможно усиление ветра   до 15-17 м / с.

5 апреля, 8-9 апреля ожидается погода без осадков.  


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БелТА


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