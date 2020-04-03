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Серж Танкян не распространял азербайджанский твит, аккаунт был взломан

Серж Танкян не распространял азербайджанский твит, аккаунт был взломан
Всемирно известный рок музыкант и солист System of a down Серж Танкян написал в своем блоге в социальной сети Twitter о том, что его аккаунт был взломан и от его имени распространилось некая запись. Певец заявил, что не надо обращать внимания на записи, которые распространялись за это время.
Ранее с аккаунта Танкяна был распространен твит представителя так называемой "общины азербайджанцев Нагорного Карабаха". Данная запись касалась выборов в Арцахе, которые прошли 31 марта и содержала в себе антиармянские призывы.
После распространения этой записи от имени Сержа Танкяна в азербайджанской прессе стали появляться заметки с названием вроде "армянский певец поддерживает азербайджанскую общину Нагорного Карабаха".
Слова Танкяна о взломе аккаунта показывают, что данная провокация была хорошо спланирована азербайджанцами и не имеет никакого отношения к взглядам певца.
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БелТА


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