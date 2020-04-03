Призыв ООН прекратить конфликты на фоне COVID-19 поддержали около 70 стран

Призыв прекратить боевые действия во всех конфликта в мире на фоне общей угрозы коронавируса поддержали примерно 70 государств. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в ходе брифинга по видеосвязи генсек ООН Антониу Гутерреш.

С таким призывом Гутерреш выступил в конце марта.

"Призыв поддержали… на сегодняшний день около 70 государств-членов ООН, региональные партнеры, неправительственные субъекты и организации гражданского общества совместно со всеми посланниками мира ООН", - сказал Гутерреш.

Он указал, что за пандемией коронавируса следуют глубокие социальные, экономические и политические последствия, в том числе связанные с международным миром и безопасностью.

"Мы видим это, например, в том, что касается переноса выборов или ограничения возможности голосовать, постоянных ограничений на передвижение, роста безработицы", - отметил Гутерреш.

Кроме того, по его мнению, террористические или экстремистские группы могут воспользоваться неопределенностью, вызванной распространением пандемии.