Комендатура в полной мере осведомлены о проблемах граждан Армении в более чем 50 странах: МИД

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием относительно граждан Армении в Израиле. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Анна Нагдалян подчеркнула:

«Еще 23 марта с посольством Армении в Израиле и МИД Армении связались 9 студентов-граждан Республики Армения, у которых в то время из-за закрытия школы возникли проблемы с проживанием и возвращением на Родину.

Граждане Армении были обеспечены всеми необходимыми условиями для проживания на месте. Кроме того, Посольством были приобретены авиабилеты в Армению и была обеспечена перевозка граждан в аэропорт.

Однако из-за отмены рейсов и ограничений, введенных правительством Израиля в рамках борьбы с коронавирусом нового типа, возвращение наших граждан в Армению было отложено.

Посольство находится на постоянной связи со студентами, и периодически предпринимаются шаги для поиска решений всех проблем, стоящих перед ними.

Проблемы граждан РА, находящихся за рубежом достаточно комплексны. Дипломатические представительства Республики Армения, министерство иностранных дел и Комендатура в полной мере осведомлены о проблемах наших граждан в более чем 50 странах. Дипломатические представительства Республики Армения за рубежом работают круглосуточно в перегруженном режиме для решения этих проблем в условиях введенных различными странами и ежедневно меняющихся ограничений.

В случае каждой отдельной страны тип и объем поддержки определяются с учетом вопросов медицинской безопасности, существующих возможностей и конкретной ситуации.

Мы призываем всех заинтересованных лиц не поддаваться искушению создания ажиотажа вокруг той или иной конкретной ситуации в угоду частным интересам. Ситуация требует гражданской ответственности и серьезного отношения от всех».