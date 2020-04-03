Посольство находится в постоянном контакте с находящимися в “Домодедово” гражданами Армении

Посольство Республики Армения в Российской Федерации находится в постоянном контакте с находящимися в аэропорту “Домодедово” в Москве гражданами Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство иностранных дел Республики Армения.

Находящихся в аэропорту “Домодедово” граждан Армении посетили сотрудники посольства и предоставили им все необходимое. По данным посольства, в аэропорту находилось около 25 граждан Армении, 18 из которых, согласно их пожеланиям, посольством были предоставлены ночлеги в одной из гостиниц рядом с аэропортом.

Министерство иностранных дел вновь призывает поддерживать постоянный контакт с посольством Республики Армения в Российской Федерации, полагаться исключительно на информацию, полученную или предоставленную на основе официальных источников, соблюдать спокойствие и бдительность.

2 апреля посол Армении в РФ Вардан Тоганян встретился с гражданами Армении в “Домодедово” и обсудил вопрос предоставления предметов первой необходимости. Большинство граждан покинули аэропорт и поехали к своим родственников.