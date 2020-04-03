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В Арцахе обсудили мероприятия по смягчению экономических последствий коронавируса

В Арцахе обсудили мероприятия по смягчению экономических последствий коронавируса

3 апреля государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян провел рабочее совещание, посвященное мероприятиям по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса в республике. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата госминистра Республики Арцах.

Были обсуждены механизмы государственного содействия хозяйствующим субъектам, в частности, была подчеркнута необходимость уточнения тех кругов, которые нуждаются в первоочередном содействии. Были обсуждены также и возможности содействия социального характера.

Присутствующие на совещании руководители и ответственные лица ведомств выступили с предложениями и докладами. В результате этих предложений и дополнительных исследований на местах, в ближайшие дни оказание содействия хозяйствующим субъектам и содействие социального характера получат вид проектов решений правительства.


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БелТА


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