Временно прекращается производство пива “Корона”
15:31, 3 Апрель, 2020
Глава мексиканской компании “Grupo Modelo” заявил, что временно прекращает производство пива и ряда других продуктов “Корона”.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство “Reuters”.
Директор компании по производству пива, экспортируемого в 180 стран мира, заявил, что прекращение производства связано с введением чрезвычайного положения и экономическими ограничениями в Мексике.
Число заразившихся коронавирусом нового типа в Мексике достигло 1 510 человек. От коронавируса скончались 50 человек, 633 – выздоровели. Власти Мексики объявили в стране чрезвычайное положение.
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