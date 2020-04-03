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Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки увеличилось на 2 715 человек

Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки увеличилось на 2 715 человек

По данным на 3 апреля, по сравнению с предыдущим днем количество инфицированных в Иране увеличилось на 2 715 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране.

Общее число инфицированных коронавирусом в Иране составило 53 183. Число погибших за сутки увеличилось на 134, составив 3 294 человека.

По последним данным, число выздоровших увеличилось на 1 224. Всего в стране вылечились 17 935 человек.


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БелТА


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