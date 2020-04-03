Премьер-министр Армении ознакомился с ремонтными работами аппаратов искусственной вентиляции легких

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна и министра высокотехнологичной промышленности Акопа Аршакяна посетил Инженерный городок. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Главе правительства вначале были представлены разработки и решения армянских специалистов технических средств военного назначения, затем премьер-министр ознакомился с работами по ремонту аппаратов искусственной вентиляции легких.

Представители Инженерной ассоциации Армении отметили, что они работают над проектированием, реализацией новых аппаратов искусственной вентиляции легких, разработками полного или частичного производства и представят конкретные предложения в Министерство высокотехнологичной промышленности. В то же время было отмечено, что специалисты успешно восстанавливают аппараты, которые до этого находились на складах.

Премьер-министр Пашинян отметил важность работы армянских инженеров по вышеуказанным направлениям и сказал, что правительство, в свою очередь, готово содействовать эффективной реализации программ.