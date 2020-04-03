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В Арцахе погиб военнослужащий

В Арцахе погиб военнослужащий

На оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на юго-восточном направлении Армии обороны Республики Арцах, 3 апреля около 00:35 при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий АО НКР Гарегин Камоевич Бабакехян, 2000 г. р.  Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

“Для выяснения обстоятельств инцидента проводится следствие.

Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”, - говорится в сообщении.


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БелТА


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