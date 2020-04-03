Число подтвержденных в Армении случаев достигло 736

В Армении зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении. По состоянию на 11:00 3 апреля в Армении зарегистрировано 736 случаев инфицирования коронавирусом, зарегистрировано 7 случаев смерти. На данный момент фактическое лечение получают 686 пациентов.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение. В стране действует режим строгих ограничений.

По состоянию на 11:00 3 апреля от короновирусного заболевания вылечились 43 заболевших.