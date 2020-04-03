Цены на цветные металлы - 02-04-20

ЛОНДОН, 3 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.03% и составила 1482.50 долларов США, цена на медь выросла на 1.12% и составила 4840.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.38% и составила 1696.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.32% и составила 11252.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.10% и составила 14450.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.30% и составила 1858.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 2.96% и составила 18034.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.