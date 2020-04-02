Апрельская агрессия Азербайджана укрепила решимость народа Арцаха в развитии государственности: МИД

Апрельская агрессия Азербайджана в 2016 году лишь укрепила решимость народа и властей Республики Арцах продолжить избранный путь дальнейшего укрепления и развития государственности, что является наилучшей гарантией безопасного существования и мирного развития народа Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Республики Арцах в связи с 4-й годовщиной развязанной Азербайджаном апрельской агрессии, которое приводим полностью:

“Четыре года назад, 2 апреля 2016 года, грубо нарушив соглашение о прекращении огня, азербайджанские вооруженные силы напали на Республику Арцах. Нападению подверглись не только передовые позиции Армии обороны Арцаха, но и гражданское население. Интенсивность и масштабы боевых действий, количество задействованных Азербайджаном сил и боевой техники, а также предшествовавшие нападению действия азербайджанской стороны по целенаправленному повышению напряженности и срыву мирного процесса свидетельствуют, что агрессия 2 апреля была тщательно спланированной и подготовленной военной операцией.

Агрессия Азербайджана сопровождалась грубыми нарушениями норм международного гуманитарного права и правил ведения боевых действий. Эти преступления были детально задокументированы офисом защитника прав человека Республики Арцах и представлены международной общественности двумя специальными отчетами.

Апрельская агрессия 2016 года стала очередной попыткой Азербайджана решить азербайджано-карабахский конфликт силой. Лишь благодаря решительным действиям Армии обороны Арцаха, а также поддержке всего армянства удалось сорвать военные планы Баку и принудить азербайджанскую сторону вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Нападение Азербайджана на Арцах стало вызовом не только для нашей республики, но и для мирного процесса по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Примечательно, что незадолго до апрельской агрессии, 19 марта 2016 года, президент Азербайджана открыто обвинил сопредседателей Минской группы в том, что они «своей деструктивной деятельностью служат замораживанию конфликта» и поэтому вера азербайджанского народа в их деятельность полностью подорвана.

Азербайджан несет международно-правовую ответственность как за развязывание апрельской агрессии, так и за преступные деяния, совершенные его военнослужащими в ходе боевых действий против Арцаха. Тот факт, что совершившие военные преступления азербайджанские военнослужащие были награждены лично президентом Азербайджана, является еще одним подтверждением тому, что эти действия были совершены по указаниям либо под руководством или контролем азербайджанских властей. Учитывая, что подобные преступления не имеют срока давности, Республика Арцах продолжит прилагать последовательные усилия с целью привлечения к ответственности виновных.

Апрельская агрессия лишь укрепила решимость народа и властей Республики Арцах продолжить избранный путь дальнейшего укрепления и развития государственности, что является наилучшей гарантией безопасного существования и мирного развития народа Арцаха.

Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто погиб, отражая азербайджанскую агрессию в апреле 2016 года, или же стал невинной жертвой военной авантюры Баку. Мы также выражаем признательность всем, кто в эти трагические дни оказал поддержку народу Арцаха”․