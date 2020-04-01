COVID-19: Франция обогнала Китай по количеству смертей: НОВЫЕ ДАННЫЕ 

Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 882 тыс. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 44 тыс. Число выздоровевших составляет 185 тыс 67 человек. У 95% инфицированных болезнь протекает в легкой форме, у 5% - в тяжелой.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 188 тыс 647 подтвержденных случаев. Число погибших превысило 4 000 человек. На втором месте по показателю заражения находится Италия, число подтвержденных случаев - 105 тыс 792. В Италии самое большое количество смертей. От коронавирусного заболевания здесь погибли 12 тыс 428 человек. Испания опередила Китай. Число подтвержденных здесь случаев - 102 тыс 136. Новых случаев заражения - более 6 тыс, новых случаев смерти - 589. Общее число погибших - 9 тыс 53 человека.

Число зарегистрированных случаев заражения в Китае, оказавшемся на четвертом месте - 81 тыс 554 человек. Число подтвержденных новых случаев - 36. Выздоровели 76 тыс 238. Количество смертей - 3 тыс 217.

За Китаем по росту заболеваемости коронавирусом следует Германия. Общее число подтвержденных случаев составляет 73 тыс 217 человек. Погибли 802 человека. За Германией следует Франция, где число подтвержденных случаев составляет 52 тыс 128. Число смертей - 3 тыс 523 человек.

Общее число подтвержденных случаев в Иране - 47 тыс 593. За день выявлено 2 тыс 987 случаев. Общее число погибших выросло на 138, составив 3 тыс 36 человек. Общее число инфицированных в Великобритании составляет 25 тыс 150 человек. В Швейцарии -17 тыс 137 человек.

В Грузии зарегистрировано 115 случаев заражения коронавирусом, в России - 2 тыс 777, в Турции -13 тыс 531. По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция, достигло 200.

В Италии карантин продлят до 13 апреля

Правительство Италии продляет действующие меры по сдерживанию распространения коронавируса до 13 апреля, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

"Если мы ошибемся со временем и поторопимся с некоторыми шагами, мы рискуем свести усилия последних сложнейших недель на нет. Это единственный действенный способ перезапустить двигатели нашей экономики, восстановить социальное измерение нашей жизни и вновь завоевать наши неотъемлемые свободы", - заявил он в среду в Сенате итальянского парламента.

По его словам, дорога к победе над коронавирусом еще долгая из-за отсутствия вакцины. Меры предосторожности будут нужны и в ходе переходной фазы с тем, чтобы не допустить появления новых очагов заражений, подчеркнул министр.

Князь Монако излечился от коронавирусной инфекции

Князь Монако Альбер II излечился от коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном на странице дворцового ведомства в сети Facebook.

«Правящий князь признан излечившимся и чувствует себя хорошо», — написано в документе.

В сообщении отмечается также, что князь намерен продолжить соблюдение режима самоизоляции, но уже вместе со своей семьей.

19 марта Альбер II стал первым в мире главой государства, заразившимся COVID-19. Вскоре после этого заражение было выявлено у наследника престола Великобритании, принца Чарльза, однако 30 марта официальный представитель британской королевской семьи заявил, что наследник уже здоров.

Власти Испании пояснили, что не могут отложить сбор налогов, несмотря на пандемию

Власти Испании пояснили, что не могут приостановить сбор налогов в стране, поскольку государство нуждается в этих доходах, несмотря на режим повышенной готовности, введенный для сдерживания распространения коронавируса нового типа. Об этом заявила в среду заместитель председателя правительства, министр экономических дел и цифровой трансформации Надя Кальвиньо в интервью радиостанции Onda Cero.

"Эта ситуация исключительная, но это не означает, что нам не нужны доходы, - подчеркнула она. - Мы не можем отказаться от нормального функционирования государственного сектора". "Государственные расходы не исчезают", - добавила вице-премьер. В частности, власти должны платить зарплаты медикам и сотрудникам сил безопасности.

Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии

Россияне, отправленные на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19, должны будут заполнять в своем кабинете на едином портале госуслуг (ЕПГУ) электронный журнал, вводя в него данные о своем самочувствии, заявил глава правительства Михаил Мишустин. По словам главы правительства Михаила Мишустина, журнал придется вести на портале госуслуг, одновременно с этим находящиеся на карантине будут подтверждать свое присутствие дома

«Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от [портала] госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома», — заявил глава правительства на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Панама запретила мужчинам и женщинам выходить на улицу в один день

Власти Панамы пытаются максимально ограничить социальные контакты в стране на фоне пандемии коронавируса. В стране фиксируется слишком много нарушений карантина.

В Панаме на фоне пандемии нового коронавируса COVID-19 мужчинам и женщинам запретили покидать свои дома в один и тот же день. Эта новая мера по дальнейшему ограничению социальных контактов в стране вступила в силу в среду, 1 апреля. Правительство Панамы приняло соответствующее решение двумя днями ранее, обосновав это тем, что слишком многие нарушают действующие правила.

Президент Панамы Лаурентино Кортисо ввел эти нормы 25 марта на неопределенный срок. В соответствии с ними, жителям страны ежедневно отводится два часа в период с 6.30 до 19.30 на закупку жизненно необходимых вещей. В какие именно часы граждане могут выйти в магазин, зависит от последней цифры в номере их паспорта.

Штайнмайер выступает за создание "глобального альянса против коронавируса"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также государственные лидеры Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора призывают создать "глобальный альянс против коронавируса". Соответствующее предложение лидеры пяти государств, расположенных на различных континентах, высказали в совместной статье, опубликованной в издании The Financial Times во вторник, 31 марта.

"Перед этим вирусом мы все равны, и нам нужно работать вместе, чтобы победить его, - говорится в статье. - Эта пандемия не пощадит ни одну страну, вне зависимости от того, насколько развита ее экономика и технологии и насколько велики ее возможности". Среди конкретных мер, которые авторы статьи предлагают принять для борьбы с COVID-19, - разработка вакцины против коронавируса и ее справедливое распределение по всему миру.

На Кубе ужесточили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

Власти Кубы приняли решение вывести иностранные суда из территориальных вод страны, а также приостановить прибытие пассажирских самолетов на остров, заявил премьер-министр страны Мануэль Марреро Крус.

"Правительство Кубы приняло решение запросить вывод иностранных судов, которые все еще ходят в наших территориальных водах ... Сложившаяся обстановка также побудила нас приостановить прибытие в страну всех типов пассажирских воздушных судов, будь то регулярный или чартерный рейс, поскольку это создает дополнительный риск для нашего населения", - заявил Крус.

Он отметил, что будет сделан ряд исключений, например, для доставки на Кубу пожертвований от другого государства, при чрезвычайных ситуациях, требующих использование самолетов, а также для прибытия определенных товаров.

В свою очередь президент Республики Мигель Диас-Канель Бермудесо объявил, что было принято решение отменить проведение первомайских праздничных мероприятий в честь Дня труда.