Ален Симонян выборы в НКР считает качественнее выборов в Азербайджане

Вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян считает прошедшие в Арцахе президентские и парламентские выборы намного качественнее выборов в Азербайджане. Как передает «Арменпресс», об этом Симонян сказал на пресс-конференции группы наблюдателей от НС Армении на общегосударственных выборах.

“Демократические процессы, которые происходят в Арцахе, демонстрируют становление Арцаха как республики. Уверен, что эти выборы ни в коем случае не могут вызвать сомнения. Говоря о них, мы проводим параллели с другими странами региона. Если не рассматривать уровень выборов Республики Армения и Республики Грузия, выборы в Арцахе намного лучше, чем в соседней стране”, - сказал Симонян.

В состоявшихся 31 марта в Арцахе президентских и парламентских общегосударственных выборах приняли участие 76 471 избиратель или 72,7% граждан, имеющих право голоса.

В Арцахе за пост президента боролись 14 кандидатов. Это были Кристин Балаян, Виталий Баласанян, Сергей Амирян, Давид Бабаян, Белла Лалаян, Араик Арутюнян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Ваан Бадасян, Масис Маилян, Ашот Гулян, Руслан Исраелян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян.

Президентские выборы перешли на второй тур. Наибольшее количество голосов получили председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян и министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.

В новоизбранном Национальном собрании Республики Арцах будут представлены 5 политических сил.