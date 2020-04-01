Артур Алексанян присоединился к челенджу “Останься дома”
Чемпион Олимпийских игр, мира и Европы борец Артур Алексанян присоединился к челенджу “Останься дома”.
В ответ на трюки Гюмрийского борца, официальная страница ФФА в Инстаграме сделала юмористическую запись, подчеркнув, что в центре внимания нового тренера национальной сборной Армении по футболу Хоакина Капароса находится и Артур Алексанян, и далее на сборах национальной команды мы сможем увидеть также и его.
“Останься дома” или #10touchesChallenge в эти дни, когда все спортивные мероприятия отменены, и спортсмены демонстрируют свои способности сидя дома, получил широкое распространение.
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