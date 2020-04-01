Чемпион Олимпийских игр, мира и Европы борец Артур Алексанян присоединился к челенджу “Останься дома”.

В ответ на трюки Гюмрийского борца, официальная страница ФФА в Инстаграме сделала юмористическую запись, подчеркнув, что в центре внимания нового тренера национальной сборной Армении по футболу Хоакина Капароса находится и Артур Алексанян, и далее на сборах национальной команды мы сможем увидеть также и его.

“Останься дома” или #10touchesChallenge в эти дни, когда все спортивные мероприятия отменены, и спортсмены демонстрируют свои способности сидя дома, получил широкое распространение.