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Премьер-министр поздравил ассирийскую общину Армении по случаю ассирийского Нового года

Премьер-министр поздравил ассирийскую общину Армении по случаю ассирийского Нового года

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание представителям ассирийской общины Армении по случаю ассирийского Нового года. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Дорогие представители ассирийской общины Армении!

Горячо поздравляю Вас по случаю ассирийского Нового года - Хаб-Нисана. Желаю нашим ассирийским сестрам и братьям мира и благоденствия, а также твердости и последовательности в вопросе сохранения национальной идентичности ассирийского народа и культурного наследия тысячелетий. В эти дни эпидемии желаю всем Вам крепкого здоровья и терпения для преодоления этих трудностей, постигших все человечество.

Пусть Новый год принесет Вам успех, достижения и прогресс!”.


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